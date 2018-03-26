Луцький автоскладальний завод автокомпанії "Богдан Моторс" підготував до відправки в Кременчук перші п'ять тролейбусів з 40 од.
Дивися повний текст "Богдан" виготовив для Кременчука перші 5 тролейбусів за кошти ЄБРР.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 бер, 2018 07:29
"Богдан" виготовив для Кременчука перші 5 тролейбусів за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Богдан" виготовив для Кременчука перші 5 тролейбусів за кошти ЄБРР.
Додано: Вів 27 бер, 2018 07:29
Интересно, а другие украинские производители были допущены к тендеру ?)(
Додано: Вів 27 бер, 2018 10:12
реклама
|