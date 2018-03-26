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"Богдан" виготовив для
Кременчука перші 5 тролейбусів за...

"Богдан" виготовив для Кременчука перші 5 тролейбусів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 07:29

"Богдан" виготовив для Кременчука перші 5 тролейбусів за...

Пропонуємо до обговорення:
Луцький автоскладальний завод автокомпанії "Богдан Моторс" підготував до відправки в Кременчук перші п'ять тролейбусів з 40 од.

Дивися повний текст "Богдан" виготовив для Кременчука перші 5 тролейбусів за кошти ЄБРР.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 07:29

Интересно, а другие украинские производители были допущены к тендеру ?)(
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:12

  alex_dvornichenko написав:Интересно, а другие украинские производители были допущены к тендеру ?)(


они отказались - им деньги не нужны. :D
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:33

Отличные троллейбусы с автономным ходом

avax
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:40

  avax написав:Отличные троллейбусы с автономным ходом



А кроме шильдика там ещё украинские комплектующие есть ?
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:14

warlamp
А кроме шильдика там ещё украинские комплектующие есть ?


Локализация производства троллейбусов «Богдан» в Украине превысила 90%

http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=40948
avax
 
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