Луцький автоскладальний завод автокомпанії "Богдан Моторс" підготував до відправки в Кременчук перші п'ять тролейбусів з 40 од.
Дивися повний текст "Богдан" виготовив для Кременчука перші 5 тролейбусів за кошти ЄБРР.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 07:29
"Богдан" виготовив для Кременчука перші 5 тролейбусів за...
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Дивися повний текст "Богдан" виготовив для Кременчука перші 5 тролейбусів за кошти ЄБРР.
Додано: Вів 27 бер, 2018 07:29
Интересно, а другие украинские производители были допущены к тендеру ?)(
Додано: Вів 27 бер, 2018 10:12
Додано: Вів 27 бер, 2018 20:40
Додано: Вів 27 бер, 2018 21:14
warlamp
Локализация производства троллейбусов «Богдан» в Украине превысила 90%
Додано: Вів 27 бер, 2018 23:20
российских комплектующих больше...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Вів 27 бер, 2018 23:27
А подтвердить свои слова сможешь? Или зрадофилам надо верить на слово?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 27 бер, 2018 23:34
Он оборудован системой беспроводной связи WI-FI, кондиционером кабины водителя...
В корпорации вновь напоминают, что в Украине достаточно отечественных производителей, которые могут удовлетворить потребности городов и регионов в модернизации коммунального транспорта, поэтому закупку за бюджетные средства подержанного и иностранного транспорта считают недопустимой.
Ничего, что в любом иностранном, даже как они говорят "подержанном", транспорте, кондиционеры стоят не только для водителя, а и для пассажиров?
Ну, а вспоминая их какчественные скорые для фронта, можно только посочувствовать механикам троллейбусных парков, обслуживающих те троллейбусы
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