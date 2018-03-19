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У Швеції з 2020 року заборонять старим дизельним...
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Додано: Вів 27 бер, 2018 07:45
Пропонуємо до обговорення:
В шведських містах скоро буде дозволено забороняти старі дизельні авто для покращення навколишнього середовища і боротьби із забрудненням повітря. Про це повідомляє The Local з посиланням на заяву уряду Швеції.
Дивися повний текст У Швеції з 2020 року заборонять старим дизельним автомобілям в'їжджати у міста
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Додано: Вів 27 бер, 2018 07:45
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