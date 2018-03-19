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У Швеції з 2020 року
заборонять старим дизельним...

У Швеції з 2020 року заборонять старим дизельним...
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 07:45

У Швеції з 2020 року заборонять старим дизельним...

Пропонуємо до обговорення:
В шведських містах скоро буде дозволено забороняти старі дизельні авто для покращення навколишнього середовища і боротьби із забрудненням повітря. Про це повідомляє The Local з посиланням на заяву уряду Швеції.

Дивися повний текст У Швеції з 2020 року заборонять старим дизельним автомобілям в'їжджати у міста.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 07:45

А в это время индусы жгут трупы в Ганге.
andrii_kolesnyk
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