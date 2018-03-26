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Експорт ягід з України до 2020
р. може досягти 57 тис....

Експорт ягід з України до 2020 р. може досягти 57 тис....
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 07:57

Експорт ягід з України до 2020 р. може досягти 57 тис....

Пропонуємо до обговорення:
Загальний експорт ягід разом з "дикоросами" з України до 2020 року може скласти 57 тис. тонн, прогнозує економіст інвестиційного відділу Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Дивися повний текст Експорт ягід з України до 2020 р. може досягти 57 тис. тонн - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 07:57

Украинских наших яблок в этом году почти не видел. Зато польских валом.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 07:59

  p_a_l написав:Украинских наших яблок в этом году почти не видел. Зато польских валом.

Что за глупости - полно яблок, я только наши и покупаю
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Faceless
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