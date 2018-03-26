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Кожна 7 компанія з "чорного списку" АМКУ продовжує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 бер, 2018 09:42
Пропонуємо до обговорення:
163 компанії зі списку порушників Антимонопольного комітету України незважаючи на заборону продовжують вигравати тендери і укладати договори з державними структурами.
Дивися повний текст Кожна 7 компанія з "чорного списку" АМКУ продовжує вигравати тендери
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