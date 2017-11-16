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Чумацький шлях краде
газ з іншої галактики

Чумацький шлях краде газ з іншої галактики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:58

Чумацький шлях краде газ з іншої галактики

Пропонуємо до обговорення:
Астрономи нарешті з'ясували, звідки беруться гігантські маси газу між галактиками, і були дуже здивовані: так звана Leading Arm (тобто "провідна рука") походить не з більшої з двох сусідніх галактик, як це думали досі. Насправді гравітація Чумацького шляху вириває газ з меншої Магелланової хмари.

Дивися повний текст Чумацький шлях краде газ з іншої галактики.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:58

Так он воно хто в москалів газ тирить!
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:54

Re: Чумацький шлях краде газ з іншої галактики

  Taras Rudko написав:Так он воно хто в москалів газ тирить!

Тому вони прислали маленьких зелених чоловічків. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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