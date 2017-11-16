|
|
|
Чумацький шлях краде газ з іншої галактики
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 бер, 2018 09:58
Пропонуємо до обговорення:
Астрономи нарешті з'ясували, звідки беруться гігантські маси газу між галактиками, і були дуже здивовані: так звана Leading Arm (тобто "провідна рука") походить не з більшої з двох сусідніх галактик, як це думали досі. Насправді гравітація Чумацького шляху вириває газ з меншої Магелланової хмари.
Дивися повний текст Чумацький шлях краде газ з іншої галактики
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81047
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 27 бер, 2018 09:58
Так он воно хто в москалів газ тирить!
-
Taras Rudko
-
-
- Повідомлень: 260
- З нами з: 03.10.08
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 бер, 2018 10:54
Taras Rudko написав:
Так он воно хто в москалів газ тирить!
Тому вони прислали маленьких зелених чоловічків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5554
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 727 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|