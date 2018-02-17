Інших подробиць він не повідомив.
Дивися повний текст З Кишинева до Одеси запустять сучасний потяг.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 11:17
З Кишинева до Одеси запустять сучасний потяг
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Дивися повний текст З Кишинева до Одеси запустять сучасний потяг.
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