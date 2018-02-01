НАК "Нафтогаз України" оголосив конкурс на оренду офісних приміщень у Києві. Дане рішення керівництво НАК прийняла в зв'язку з планами оптимізації групи.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 11:55
"Нафтогаз" покине свій офіс в центрі Києва
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Дивися повний текст "Нафтогаз" покине свій офіс в центрі Києва.
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:12
зачем им новый офис? почему их просто не ликвидировать?...
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