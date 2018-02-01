НАК "Нафтогаз України" оголосив конкурс на оренду офісних приміщень у Києві. Дане рішення керівництво НАК прийняла в зв'язку з планами оптимізації групи.
Дивися повний текст "Нафтогаз" покине свій офіс в центрі Києва.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 11:55
"Нафтогаз" покине свій офіс в центрі Києва
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Дивися повний текст "Нафтогаз" покине свій офіс в центрі Києва.
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:12
зачем им новый офис? почему их просто не ликвидировать?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:54
новина про оптимізацію витрат і ліквідацію аварійного стану.
хворі люди, або боти
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:58
Вот сейчас какой-нибудь "смолий" им и подгонит по "акционной" цене
Всё IMHO
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