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"Нафтогаз" покине свій
офіс в центрі Києва

"Нафтогаз" покине свій офіс в центрі Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:55

"Нафтогаз" покине свій офіс в центрі Києва

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" оголосив конкурс на оренду офісних приміщень у Києві. Дане рішення керівництво НАК прийняла в зв'язку з планами оптимізації групи.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:55

даешь... газ по 35.... может хватит... на такие аппетиты...
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:12

зачем им новый офис? почему их просто не ликвидировать?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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новина про оптимізацію витрат і ліквідацію аварійного стану.
хворі люди, або боти
pashuha
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:58

Вот сейчас какой-нибудь "смолий" им и подгонит по "акционной" цене :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:09

Ну и доделали бы уже высотку возле МВЦ на Левобережке. До метро - 5 мин идти, до печерских холмов через мост - 4км. И ур** долгострой наконец приведут в порядок. А то максимум, что сделали - за сколько-то миллионов перед Евровидением обтянули простынёй.
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