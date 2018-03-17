Про це йдеться в листі мера Києва, голови КМДА Віталія Кличка на ім'я прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
Дивися повний текст Метро на Троєщину: Кабмін просять надати держгарантії за кредитом на $2 млрд.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 12:08
Метро на Троєщину: Кабмін просять надати держгарантії за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Метро на Троєщину: Кабмін просять надати держгарантії за кредитом на $2 млрд.
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:08
Так за такие деньги, крайние жители трещины будут пешком ходить до м.Петровка )))
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