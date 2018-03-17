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Метро на Троєщину: Кабмін просять
надати держгарантії за...

Метро на Троєщину: Кабмін просять надати держгарантії за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:08

Метро на Троєщину: Кабмін просять надати держгарантії за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в листі мера Києва, голови КМДА Віталія Кличка на ім'я прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Дивися повний текст Метро на Троєщину: Кабмін просять надати держгарантії за кредитом на $2 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:08

Так за такие деньги, крайние жители трещины будут пешком ходить до м.Петровка )))
сірий
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