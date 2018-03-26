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Депутати пропонують підвищити
пенсії для громадян зі...

Депутати пропонують підвищити пенсії для громадян зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:14

Депутати пропонують підвищити пенсії для громадян зі...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати пропонують підвищити пенсії громадянам, які мають більше сорока років страхового стажу.

Дивися повний текст Депутати пропонують підвищити пенсії для громадян зі стажем більше 40 років.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:14

авторам статьи стоило бы почитать о разнице между страховым и трудовым стажем что бы не писать откровенные глупости...
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