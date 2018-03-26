Народні депутати пропонують підвищити пенсії громадянам, які мають більше сорока років страхового стажу.
Дивися повний текст Депутати пропонують підвищити пенсії для громадян зі стажем більше 40 років.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 12:14
Депутати пропонують підвищити пенсії для громадян зі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують підвищити пенсії для громадян зі стажем більше 40 років.
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:14
авторам статьи стоило бы почитать о разнице между страховым и трудовым стажем что бы не писать откровенные глупости...
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