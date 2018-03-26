RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як в Україні зростуть ставки
по кредитах і депозитах...

Як в Україні зростуть ставки по кредитах і депозитах...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:48

Як в Україні зростуть ставки по кредитах і депозитах...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян.

Дивися повний текст Як в Україні зростуть ставки по кредитах і депозитах через рішення НБУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81058
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:48

Зачем повышать % ставки по депозитам в гривне - ведь и так несут! Обычным вкладчикам глубоко наплевать, какая будет учетная ставка НБУ. Они даже не знают, что это такое. Даже если еще понизить ставки - всё равно будут нести. Деваться некуда... Будут лежать деньги в тумбочке - вообще ничего не будет, купишь валюту - можешь пролететь на курсе. А так - хоть что-то. Сегодняшние % по вкладам в гривне - это всего лишь частичная компенсация потерь от инфляции, и не более того. Это вознаграждение рядового вкладчика за то, что кто-то (тот, кто имеет доступ), благодаря его деньгам, заработал денег на курсовых колебаниях. Ведь экономика не работает, реальный сектор не кредитуется, и больше зарабатывать не на чем. Мало того - повышение учетной ставки еще больше усугубляет проблему. И серьёзные колебания курса валюты в будущем становятся неизбежными.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
1
 
Повідомлень: 3565
З нами з: 14.06.10
Подякував: 322 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 29 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хто в Україні може залишитися без пенсії: нові правила... 1 ... 7, 8, 9
R2 » П'ят 16 бер, 2018 09:06
86 6237
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 23:47
kalinavalera1
Трамп може заблокувати виділення Україні $620 млн з...
R2 » Пон 26 бер, 2018 19:05
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 19:05
myshapiton
Найбільший в Україні автодилер змінив збитки на...
R2 » Пон 26 бер, 2018 12:43
1 42
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 12:43
Moimir
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12704)
27.03.2018 15:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.