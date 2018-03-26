Як в Україні зростуть ставки по кредитах і депозитах...

Додано: Вів 27 бер, 2018 12:48

Зачем повышать % ставки по депозитам в гривне - ведь и так несут! Обычным вкладчикам глубоко наплевать, какая будет учетная ставка НБУ. Они даже не знают, что это такое. Даже если еще понизить ставки - всё равно будут нести. Деваться некуда... Будут лежать деньги в тумбочке - вообще ничего не будет, купишь валюту - можешь пролететь на курсе. А так - хоть что-то. Сегодняшние % по вкладам в гривне - это всего лишь частичная компенсация потерь от инфляции, и не более того. Это вознаграждение рядового вкладчика за то, что кто-то (тот, кто имеет доступ), благодаря его деньгам, заработал денег на курсовых колебаниях. Ведь экономика не работает, реальный сектор не кредитуется, и больше зарабатывать не на чем. Мало того - повышение учетной ставки еще больше усугубляет проблему. И серьёзные колебания курса валюты в будущем становятся неизбежными.

Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!