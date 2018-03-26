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Як в Україні зростуть ставки
по кредитах і депозитах...

Як в Україні зростуть ставки по кредитах і депозитах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:48

Як в Україні зростуть ставки по кредитах і депозитах...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян.

Дивися повний текст Як в Україні зростуть ставки по кредитах і депозитах через рішення НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:48

Зачем повышать % ставки по депозитам в гривне - ведь и так несут! Обычным вкладчикам глубоко наплевать, какая будет учетная ставка НБУ. Они даже не знают, что это такое. Даже если еще понизить ставки - всё равно будут нести. Деваться некуда... Будут лежать деньги в тумбочке - вообще ничего не будет, купишь валюту - можешь пролететь на курсе. А так - хоть что-то. Сегодняшние % по вкладам в гривне - это всего лишь частичная компенсация потерь от инфляции, и не более того. Это вознаграждение рядового вкладчика за то, что кто-то (тот, кто имеет доступ), благодаря его деньгам, заработал денег на курсовых колебаниях. Ведь экономика не работает, реальный сектор не кредитуется, и больше зарабатывать не на чем. Мало того - повышение учетной ставки еще больше усугубляет проблему. И серьёзные колебания курса валюты в будущем становятся неизбежными.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 08:48

экономист Международного центра перспективных исследований Егор Киян - дятел, ставку повысили уже 2 месяца как,а стех пор депоставки только падают...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:06

Поставщиков банковских услуг стало не хватать. Поэтому для открытия депозита, если найдутся еще недалекие люди, выбор банков ограничен. Следовательно банкам проще между собой договориться о размерах ставок, а это признаки картельного сговора налицо. Антимонопольный комитет в Украине перестал реально работать уже с 2012 года, так как цены у нас на все только растут и не снижаются даже тогда, когда гривна на межбанке растет.

Поэтому поднять ставки по депозитам не получится. На рынке банки теперь диктуют свои условия, так как их мало, а депозитчиков много.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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