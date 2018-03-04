RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: долар підняли
експортери для подальших продажів

Міжбанк: долар підняли експортери для подальших продажів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:55

Міжбанк: долар підняли експортери для подальших продажів

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 26,29/26,32 UAH/USD віртуально, без угод.

Дивися повний текст Міжбанк: долар підняли експортери для подальших продажів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81058
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:55

бред. Просто НБУ сильно мудро-хитро в***. На их продаже курс под 30, на их закупке курс в плинтус. "Для последующей продажи"...согласна. НО ! только вместо слова "экспортёры" ставим правильное слово НБУ.
Марта
 
Повідомлень: 64
З нами з: 24.11.15
Подякував: 34 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: гривня зміцнилася
R2 » Пон 12 бер, 2018 17:52
7 309
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 20:31
Poleg
Долар ліквідував зниження до євро і фунта, єна продовжує...
R2 » Пон 12 бер, 2018 15:31
1 82
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 15:31
сірий
Долар США дешевшає на побоюваннях світових "торгових воєн"
R2 » Нед 04 бер, 2018 22:32
1 133
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 бер, 2018 22:33
buratinyo
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12704)
27.03.2018 15:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.