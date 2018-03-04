У вівторок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 26,29/26,32 UAH/USD віртуально, без угод.
Дивися повний текст Міжбанк: долар підняли експортери для подальших продажів.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 12:55
Міжбанк: долар підняли експортери для подальших продажів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: долар підняли експортери для подальших продажів.
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:55
бред. Просто НБУ сильно мудро-хитро в***. На их продаже курс под 30, на их закупке курс в плинтус. "Для последующей продажи"...согласна. НО ! только вместо слова "экспортёры" ставим правильное слово НБУ.
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