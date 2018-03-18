Польща восени почне захищатися від України парканом за...

Додано: Вів 27 бер, 2018 13:36

я как-то даже в восторге, как тонко и на официальном уровне назвали украинцев кабанами ))

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