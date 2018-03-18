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Польща восени почне захищатися від України парканом за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:10
Пропонуємо до обговорення:
Польща восени 2018 року почне будувати паркан на кордоні з Україною і Білоруссю, щоб запобігти міграції диких кабанів і поширенню африканської чуми свиней (АЧС). Про це заявив міністр землеробства Польщі Кшиштоф Юргель, передає «Польське радіо».
Дивися повний текст Польща восени почне захищатися від України парканом за 71 млн євро
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Додано: Вів 27 бер, 2018 13:10
а когда заборы останавливали наших "диких кабанов"? :))))
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alexey_rkf
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Додано: Вів 27 бер, 2018 13:36
я как-то даже в восторге, как тонко и на официальном уровне назвали украинцев кабанами ))
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Tamagoch
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Додано: Вів 27 бер, 2018 15:56
Tamagoch написав:
я как-то даже в восторге, как тонко и на официальном уровне назвали украинцев кабанами ))
Вот это проекции... Вот это самовнушение. Даже интересно, как так можно выучиться?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Вів 27 бер, 2018 16:24
Прямо финал любимого фильма
Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить!
С нашим атаманом не приходится тужить!
Сколько нужно бычьих хвостов, чтобы дотянуться до Луны?
Ответ: Достаточно одного, подлиннее.
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hno3
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Додано: Вів 27 бер, 2018 17:30
Я думал, что забор нужен по линии восточной границы Украины, потому что эта линия отделяет цивилизацию от варваров. Так Президент сказал, и я ему верю.
А оказывается, что эта линия на самом деле по западной границе Украины проходит...
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Criticus
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П'ят 23 бер, 2018 10:29
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