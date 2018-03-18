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Польща восени почне захищатися
від України парканом за...

Польща восени почне захищатися від України парканом за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:10

Польща восени почне захищатися від України парканом за...

Пропонуємо до обговорення:
Польща восени 2018 року почне будувати паркан на кордоні з Україною і Білоруссю, щоб запобігти міграції диких кабанів і поширенню африканської чуми свиней (АЧС). Про це заявив міністр землеробства Польщі Кшиштоф Юргель, передає «Польське радіо».

Дивися повний текст Польща восени почне захищатися від України парканом за 71 млн євро.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:10

а когда заборы останавливали наших "диких кабанов"? :))))
alexey_rkf
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:36

я как-то даже в восторге, как тонко и на официальном уровне назвали украинцев кабанами ))
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:56

  Tamagoch написав:я как-то даже в восторге, как тонко и на официальном уровне назвали украинцев кабанами ))


Вот это проекции... Вот это самовнушение. Даже интересно, как так можно выучиться?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:24

Прямо финал любимого фильма :D




Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить!
С нашим атаманом не приходится тужить!
Сколько нужно бычьих хвостов, чтобы дотянуться до Луны?
Ответ: Достаточно одного, подлиннее.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 08:28

от диких свинорылов )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:12

Кабаны и свиньи - так нынче завуалированно обозначают белорусов и украинцев в Польше...
deusfromchaos
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:23

Только так: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ))))))
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:59

Re: Польща восени почне захищатися від України парканом за..

прикольно, похоже часть форума идентифицировалась с кабанами, благодаря этой статье.
п.с. а заголовок вообще песня, прям "захищатися від України парканом", а по факту паркан для кабанов.
Pegasmaster
 
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