Уряд планує продовжити до 1 червня 2018 року спеціальну вимогу для НАК Нафтогаз України.
Дивися повний текст Кабмін відклав підвищення ціни на газ для населення - ЗМІ.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 13:15
Кабмін відклав підвищення ціни на газ для населення - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін відклав підвищення ціни на газ для населення - ЗМІ.
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:15
Главное, не затянуть этот вопрос до старта предвыборной кампании. А то будет не до выборов.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
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