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Кабмін відклав підвищення ціни
на газ для населення - ЗМІ

Кабмін відклав підвищення ціни на газ для населення - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:15

Кабмін відклав підвищення ціни на газ для населення - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Уряд планує продовжити до 1 червня 2018 року спеціальну вимогу для НАК Нафтогаз України.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:15

Главное, не затянуть этот вопрос до старта предвыборной кампании. А то будет не до выборов.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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