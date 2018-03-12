Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва.
Дивися повний текст Прокуратура вимагає скасувати рішення КМДА щодо забудов, що суперечить Генплану Києва.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 13:37
Прокуратура вимагає скасувати рішення КМДА щодо забудов,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прокуратура вимагає скасувати рішення КМДА щодо забудов, що суперечить Генплану Києва.
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:37
похоже, в прокуратуру занесли чуть больше
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