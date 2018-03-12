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Прокуратура вимагає скасувати
рішення КМДА щодо забудов,...

Прокуратура вимагає скасувати рішення КМДА щодо забудов,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:37

Прокуратура вимагає скасувати рішення КМДА щодо забудов,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва.

Дивися повний текст Прокуратура вимагає скасувати рішення КМДА щодо забудов, що суперечить Генплану Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:37

похоже, в прокуратуру занесли чуть больше
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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