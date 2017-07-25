В Україні нарешті можуть з'явитися платні автодороги, про які говорять більше 15 років.
Дивися повний текст Закон про платні дороги: на яких трасах доведеться розщедритися.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:58
Закон про платні дороги: на яких трасах доведеться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закон про платні дороги: на яких трасах доведеться розщедритися.
Додано: Вів 27 бер, 2018 14:27
реклама
|