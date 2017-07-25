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Закон про платні дороги: на
яких трасах доведеться...

Закон про платні дороги: на яких трасах доведеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:58

Закон про платні дороги: на яких трасах доведеться...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні нарешті можуть з'явитися платні автодороги, про які говорять більше 15 років.

Дивися повний текст Закон про платні дороги: на яких трасах доведеться розщедритися.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:58

А дорожный сбор отменят и налоги с ней связанные? Конечно же нет!(
magneet
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:27

  magneet написав:А дорожный сбор отменят и налоги с ней связанные? Конечно же нет!(

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