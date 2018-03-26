Спрощення валютних операцій треба НАКу для припливу грошей після перемоги в Стокгольмі
Дивися повний текст Кабмін просить НБУ видати Нафтогазу індивідуальну валютну ліцензію.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 14:43
Кабмін просить НБУ видати Нафтогазу індивідуальну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін просить НБУ видати Нафтогазу індивідуальну валютну ліцензію.
Додано: Вів 27 бер, 2018 14:43
а с какой это стати нафтогаз должен быть на особом положении? пусть работает как все...
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