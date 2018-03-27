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Кабмін просить НБУ видати
Нафтогазу індивідуальну...

Кабмін просить НБУ видати Нафтогазу індивідуальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:43

Кабмін просить НБУ видати Нафтогазу індивідуальну...

Пропонуємо до обговорення:
Спрощення валютних операцій треба НАКу для припливу грошей після перемоги в Стокгольмі

Дивися повний текст Кабмін просить НБУ видати Нафтогазу індивідуальну валютну ліцензію.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:43

а с какой это стати нафтогаз должен быть на особом положении? пусть работает как все...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:42

  Тракторист написав:а с какой это стати нафтогаз должен быть на особом положении? пусть работает как все...

С той стати, что это государственная компания, с нее дивиденды перечисляются в государственный бюджет, и рост стоимости и прибыли этой компании - прибыль всем гражданам, особенно тем, кто зависит от социальных выплат, т.е. пенсионеры, малообеспеченные и т.д.
locustsucol
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