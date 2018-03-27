Спрощення валютних операцій треба НАКу для припливу грошей після перемоги в Стокгольмі
Дивися повний текст Кабмін просить НБУ видати Нафтогазу індивідуальну валютну ліцензію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 бер, 2018 14:43
Кабмін просить НБУ видати Нафтогазу індивідуальну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін просить НБУ видати Нафтогазу індивідуальну валютну ліцензію.
Додано: Вів 27 бер, 2018 14:43
а с какой это стати нафтогаз должен быть на особом положении? пусть работает как все...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Вів 27 бер, 2018 21:42
С той стати, что это государственная компания, с нее дивиденды перечисляются в государственный бюджет, и рост стоимости и прибыли этой компании - прибыль всем гражданам, особенно тем, кто зависит от социальных выплат, т.е. пенсионеры, малообеспеченные и т.д.
Додано: Вів 27 бер, 2018 22:18
для половины населения Украины пользы от этой компании никакой, а только один вред. кроме того существование этой компании противоречит созданию рынка газа, о котором нам так много расказывали при поднятии цен на газ. зачем нам нужен этот государственный спекулянт газа с непомерными аппетитами?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Вів 27 бер, 2018 22:25
нам такие компании не нужны!
реклама
|