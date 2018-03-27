Кабмін просить НБУ видати Нафтогазу індивідуальну...

Додано: Вів 27 бер, 2018 14:43

а с какой это стати нафтогаз должен быть на особом положении? пусть работает как все...

«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл