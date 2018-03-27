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Кабмін просить НБУ видати
Нафтогазу індивідуальну...

Кабмін просить НБУ видати Нафтогазу індивідуальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:43

Кабмін просить НБУ видати Нафтогазу індивідуальну...

Пропонуємо до обговорення:
Спрощення валютних операцій треба НАКу для припливу грошей після перемоги в Стокгольмі

Дивися повний текст Кабмін просить НБУ видати Нафтогазу індивідуальну валютну ліцензію.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:43

а с какой это стати нафтогаз должен быть на особом положении? пусть работает как все...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:42

  Тракторист написав:а с какой это стати нафтогаз должен быть на особом положении? пусть работает как все...

С той стати, что это государственная компания, с нее дивиденды перечисляются в государственный бюджет, и рост стоимости и прибыли этой компании - прибыль всем гражданам, особенно тем, кто зависит от социальных выплат, т.е. пенсионеры, малообеспеченные и т.д.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:18

  locustsucol написав:
  Тракторист написав:а с какой это стати нафтогаз должен быть на особом положении? пусть работает как все...

С той стати, что это государственная компания, с нее дивиденды перечисляются в государственный бюджет, и рост стоимости и прибыли этой компании - прибыль всем гражданам, особенно тем, кто зависит от социальных выплат, т.е. пенсионеры, малообеспеченные и т.д.

для половины населения Украины пользы от этой компании никакой, а только один вред. кроме того существование этой компании противоречит созданию рынка газа, о котором нам так много расказывали при поднятии цен на газ. зачем нам нужен этот государственный спекулянт газа с непомерными аппетитами?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:25

  locustsucol написав:
  Тракторист написав:а с какой это стати нафтогаз должен быть на особом положении? пусть работает как все...

С той стати, что это государственная компания, с нее дивиденды перечисляются в государственный бюджет, и рост стоимости и прибыли этой компании - прибыль всем гражданам, особенно тем, кто зависит от социальных выплат, т.е. пенсионеры, малообеспеченные и т.д.

нам такие компании не нужны!

Cler
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:26

«В частности, в письме говорится о предоставлении НАК «Нафтогаз Украины» возможности получать индивидуальные лицензии для быстрого пересчета излишне уплаченных «Газпромом» средств за транзит природного газа, согласно решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 г. и 28 февраля 2018-го», — уточняется в релизе.

Также первый вице-премьер-министр попросил НБУ разрешить «Нафтогазу» не осуществлять обязательную продажу поступлений в иностранной валюте, поступивших из-за границы, если эти средства должны быть возвращены компанией в пользу «Газпрома».


А как же недавние заявления на всех уровнях о том, что мы "Газпрому" ничего не должны, т.к. по двум решениям суда был проведен взаимозачет и теперь только Газпром должен платить, да еще и за каждый день просрочки нам "капает" по полмиллиона долларов?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:37

  yanyura написав:
«В частности, в письме говорится о предоставлении НАК «Нафтогаз Украины» возможности получать индивидуальные лицензии для быстрого пересчета излишне уплаченных «Газпромом» средств за транзит природного газа, согласно решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 г. и 28 февраля 2018-го», — уточняется в релизе.

Также первый вице-премьер-министр попросил НБУ разрешить «Нафтогазу» не осуществлять обязательную продажу поступлений в иностранной валюте, поступивших из-за границы, если эти средства должны быть возвращены компанией в пользу «Газпрома».


А как же недавние заявления на всех уровнях о том, что мы "Газпрому" ничего не должны, т.к. по двум решениям суда был проведен взаимозачет и теперь только Газпром должен платить, да еще и за каждый день просрочки нам "капает" по полмиллиона долларов?

Вот так-то!
Сначала "окончательный разрыв", а потом деньги прямиком в газпром, да ещё и "вне очереди".
Вот так "перемога"! "Реформаторам" слава!
Всё IMHO
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