Китайський суховантаж FU RONG SONG доставив в Одеський морський торговий порт обладнання мобільного асфальтового заводу і величезну партію дорожньо-будівельної техніки.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 15:02
Китайський суховантаж доставив в Одесу асфальтовий завод
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Дивися повний текст Китайський суховантаж доставив в Одесу асфальтовий завод.
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:02
Я вообще-то не люблю набрасывать то самое на вентилятор, но когда вижу, как на форуме беспощадно трут критику правительства... так и хочется ляпнуть (прям представляю себе тупую ухмылку свидетелей перемоги): это будут зрадофилов в асфальт закатывать
Додано: Вів 27 бер, 2018 21:39
"как на форуме беспощадно трут критику правительства..."
Вот сейчас смешно было. Сама администрация, модераторы и редакторы сайта занимаются не только критикой правительнства, а и организацией бот фермы и антиукраинской пропаганды на сайте.
Да, ингда за маты трут каменты только, а вот проправительственные или против тимошенок мураевых - да, трут нещадно.
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