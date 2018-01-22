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Китайський суховантаж доставив
в Одесу асфальтовий завод

Китайський суховантаж доставив в Одесу асфальтовий завод
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:02

Китайський суховантаж доставив в Одесу асфальтовий завод

Пропонуємо до обговорення:
Китайський суховантаж FU RONG SONG доставив в Одеський морський торговий порт обладнання мобільного асфальтового заводу і величезну партію дорожньо-будівельної техніки.

Дивися повний текст Китайський суховантаж доставив в Одесу асфальтовий завод.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:02

Я вообще-то не люблю набрасывать то самое на вентилятор, но когда вижу, как на форуме беспощадно трут критику правительства... так и хочется ляпнуть (прям представляю себе тупую ухмылку свидетелей перемоги): это будут зрадофилов в асфальт закатывать
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:39

  max_us_ua написав:Я вообще-то не люблю набрасывать то самое на вентилятор, но когда вижу, как на форуме беспощадно трут критику правительства... так и хочется ляпнуть (прям представляю себе тупую ухмылку свидетелей перемоги): это будут зрадофилов в асфальт закатывать

"как на форуме беспощадно трут критику правительства..."
Вот сейчас смешно было. Сама администрация, модераторы и редакторы сайта занимаются не только критикой правительнства, а и организацией бот фермы и антиукраинской пропаганды на сайте.
Да, ингда за маты трут каменты только, а вот проправительственные или против тимошенок мураевых - да, трут нещадно.
locustsucol
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