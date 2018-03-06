Китайський суховантаж FU RONG SONG доставив в Одеський морський торговий порт обладнання мобільного асфальтового заводу і величезну партію дорожньо-будівельної техніки.
Дивися повний текст Китайський суховантаж доставив в Одесу асфальтовий завод.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:02
Китайський суховантаж доставив в Одесу асфальтовий завод
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайський суховантаж доставив в Одесу асфальтовий завод.
Додано: Сер 28 бер, 2018 09:46
По всей видимости, это техника китайской компании Xinjiang Communications Construction Group Co., LTD, с которой «Укравтодор» подписал контракты на ремонт участков автодороги Киев-Харьков-Должанское и Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка.
Фоторепортаж:
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:55
путешествуя по Беларуси, видел с десяток таких заводиков - прикольная штука, резко растет скорость работ. Можно было бы Беларусских строителей запросить - у них опыта достаточно и техника рядом. Но, видимо, их никто не звал. Одного такого явно мало, учитывая протяженность магистралей, но идея хорошая. Засчитываю за микроперемогу, хотя и не понимаю, в чем она состоит: за кредитные деньги ЕБРР нанимать китайцев строить дороги в Украине - все деньги от нас уходят. Надеюсь, хоть останется качественный асфальт
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:26
Re: Китайський суховантаж доставив в Одесу асфальтовий завод
При чем тут "нанимать китайцев". Привезли мобильный завод и дорожную технику, вряд ли оно китайскими рабочими укомплектовано
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:51
Из ссылки, данной выше (
"Кроме техники, компания также привезла в Украину своих специалистов". Думаете, в Китае мало китайцев - некого на заработки привезти?
реклама
|