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Китайський суховантаж доставив
в Одесу асфальтовий завод

Китайський суховантаж доставив в Одесу асфальтовий завод
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:02

Китайський суховантаж доставив в Одесу асфальтовий завод

Пропонуємо до обговорення:
Китайський суховантаж FU RONG SONG доставив в Одеський морський торговий порт обладнання мобільного асфальтового заводу і величезну партію дорожньо-будівельної техніки.

Дивися повний текст Китайський суховантаж доставив в Одесу асфальтовий завод.
R2
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Вы тут про тёрки или китайский заводик обсуждаете?
Ratatui
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По всей видимости, это техника китайской компании Xinjiang Communications Construction Group Co., LTD, с которой «Укравтодор» подписал контракты на ремонт участков автодороги Киев-Харьков-Должанское и Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка.
Фоторепортаж:
http://dumskaya.net/news/tyazhelaya-teh ... -s-083932/
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:55

путешествуя по Беларуси, видел с десяток таких заводиков - прикольная штука, резко растет скорость работ. Можно было бы Беларусских строителей запросить - у них опыта достаточно и техника рядом. Но, видимо, их никто не звал. Одного такого явно мало, учитывая протяженность магистралей, но идея хорошая. Засчитываю за микроперемогу, хотя и не понимаю, в чем она состоит: за кредитные деньги ЕБРР нанимать китайцев строить дороги в Украине - все деньги от нас уходят. Надеюсь, хоть останется качественный асфальт
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:26

Re: Китайський суховантаж доставив в Одесу асфальтовий завод

  sequence написав:за кредитные деньги ЕБРР нанимать китайцев строить дороги

При чем тут "нанимать китайцев". Привезли мобильный завод и дорожную технику, вряд ли оно китайскими рабочими укомплектовано
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:51

  Faceless написав:
  sequence написав:за кредитные деньги ЕБРР нанимать китайцев строить дороги

При чем тут "нанимать китайцев". Привезли мобильный завод и дорожную технику, вряд ли оно китайскими рабочими укомплектовано

Из ссылки, данной выше (http://dumskaya.net/news/tyazhelaya-teh ... -s-083932/):
"Кроме техники, компания также привезла в Украину своих специалистов". Думаете, в Китае мало китайцев - некого на заработки привезти?
dm_rodionov
 
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