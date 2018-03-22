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Німеччина дозволила будівництво
"Північного потоку-2"

Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:03

Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства.

Дивися повний текст Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:03

молодцы немцы - они считают свои деньги, а не принимают чисто политические решения.
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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кто бы сомневался - "ничего личного, только бизнес"©
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antikkristall
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