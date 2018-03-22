Німеччина дозволила будівництво

Додано: Вів 27 бер, 2018 17:52

Судя по всему, "скрипач не отыграл", и тетенька Мэй зря старалась. Интересно все-таки, покажут, или нет шпиона и его дочь с остальными 130 пострадавшими жителями Солсбери?



Вопрос риторический...



Что касается решения - Германию обвинить не в чем. Когда посредник не обязателен, от него стараются избавиться. Тем более, что в нынешних условиях острой заинтересованности Газпрома, Россия и оплатит проект единолично.



Немцы получат газ дешевле, чем сегодня (за счет увеличения прямых закупок), и будут иметь возможность поставок "излишек" по ЕС, добавляя свою маржу.



Не тот фантомный реверс, по которому словацкий газ идет на нужды Украины, а реальный технический по обеспечению газом Европы, в первую очередь Северной и Западной.



Что касается нашей ГТС - это еще не конец, и все равно необходимо садиться на стол переговоров на троих - поставщик Россия, транзитер Украина и потребитель Европа, и думать о совместном владении и использовании.



Во-первых, проект СП2 в любом случае еще столкнется с разрешительными проблемами. Во-вторых, на само строительство понадобится не менее 3 лет.



Но действовать нам нужно незамедлительно. Не фантазировать на тему, сколько еще миллиардов к присужденным арбитражем 2.5 млрд должен заплатить Газпром, а включать наш интерес (в том числе эти 2.5 млрд) в пакетное решение по консорциуму, гарантируя загрузку трубы для транзита и поставки недостающего для баланса нам самим газа (15 млрд кубов в год - их тоже нужно откуда-то брать, словацкие газодобытчики уже не справляются с тех пор, как Газпром давление прикрутил на входе в ГТС :)