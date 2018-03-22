Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"
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Criticus написав:Судя по всему, "скрипач не отыграл", и тетенька Мэй зря старалась.
жаль, что она не узнает о Вашем мнении по этому поводу. вот бы расстроилась, наверное...
Criticus написав:...Не фантазировать на тему, сколько еще миллиардов к присужденным арбитражем 2.5 млрд должен заплатить Газпром, а включать наш интерес (в том числе эти 2.5 млрд) в пакетное решение по консорциуму, гарантируя загрузку трубы для транзита и поставки недостающего для баланса нам самим газа...
а кто фантазирует? есть какие-то ссылки на официальные источники? никаких "пакетных решений" не будет, хотя бы потому, что Ваши старшие братья считают решение Стокгольма контрибуцией, а контрибуции они не платят. они хотели и хотят, чтобы мы доплатили. Вы, как я понимаю, это их желание вполне разделяете.
это вы от русских предлагаете получить гарантии? шедевральное предложение. вангую минимум 20 плюсов этому Вашему посту от благодарных читателей.
Я ради плюсиков не пишу! Если вам их не хватает, могу вас плюсануть, мне нетяжело.
По Скрипалю - если вам достаточно дипломатического визга без предоставления КАКИХ-ЛИБО доказательств, то мне нет. Даже видео отравленных не предъвили! А ведь это сильнейшая поддержка информационной кампании! Признайте просто, что такого видео не существует. Оно, конечно, легче надувать щеки со словами "жаль, что вас не послушали", или "видео не раскрывается в интересах следствия", но если подумать головой, то станет очевиден факт - если бы такое видео можно было снять, его бы сняли и опубликовали в защиту своей позиции.
По консорциуму - давайте вы не будете додумывать за меня, ладно? Где я написал, или хотя бы намекнул, что разделяю желание россиян снять с нас денег?? Хоть что-то предъявите, что из моих слов могло вас навести на мысль об этом!!
Я анализирую расклад, по которому Украина может остаться с ГТС без газа. И призываю организовать 3-сторонний консорциум win-win-win для всех сторон - поставщика, транзитера и покупателя. Гарантии под договоренности в интересах всех сторон (и даже России, представьте себе) не нужны - наличие интереса и есть единственной необходимой гарантией. А интерес России очевиден - иметь возможность продавать свой газ тем, у кого есть деньги его покупать.
К слову, даже из заявлений Газпрома не следует, что они хотят, чтобы Украина заплатила. Она хотят взаимозачета обоюдных требований "в ноль", говоря о диспропорциональном решение Арбитража.
И последнее - старший брат есть у вас и миллионов похожих на вас. Он в Вашингтоне. Есть и другие миллионы младших братьев - их старший брат в Москве. А у меня старшего брата нет! Я неоднократно говорил о политическом, военном и экономическом нейтралитете Украины как единственной верной стратегии!
Востаннє редагувалось Criticus в Вів 27 бер, 2018 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Sommer написав: При чем тут Скрипаль? Ты еще Кемерово сюда приплети. Это победа, однозначно. Как в анекдоте: -Папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, это ты будешь меньше есть.
Так вот - за деньги России, или Германии, но СП2 будет построен. И чтобы наша ГТС не осталась металлоломом, нужно не нос задирать и не популизмом заниматься, а садиться за стол переговоров. Тем более, что эти переговоры наиболее резонно проводить в 3-сторонннем формате вместе с ЕС, а не тет-а-тет Украина-Россия.
Срочно подавайся на пост министра экономики или хотя бы главы Нафтогаза! Ведь они, идиоты, за все это время не смогли до этого додуматься.
Хинт: все проекты 3-х сторонних переговоров торпедировались... Газпромом. Который хотел прибрать трубу к рукам единолично, как в Беларуси, к примеру.
ЗЫ: Скрипаль - да совсем не причем. Ни к выборам, ни к СП2. Жил себе десяток лет будучи раскрытым, и разобраться кровавая гебня решила в аккурат накануне выборов президента и за 3 месяца до ЧМ. Ага-ага, верю...
ЗЫ-ЗЫ: что касается Кемерово - не пиарьтесь на чужом горе
Т.е. тебе на чужом английском горе можно пиариться?
Горе то покажут, или нет? А то со слов Мэй и всех ей поддакивающих - это как-то... не на умную, в общем, аудиторию рассчитано.
«Отказ «Газпрома» соблюдать действующие решения важного и уважаемого международного коммерческого арбитража ставит под серьезные сомнения надежность «Газпрома» как партнера европейской газовой отрасли», — резюмирует главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
http://hvylya.net/news/digest/gazprom-o ... razha.html можно по-разному относиться к этому человеку, но сказанные слова довольно точно отражают сегодняшние реалии. ольгинцы понимают, что русские будут говорить с нами лишь на языке ультиматума, но продолжают рассказывать сказки о диспропорциональности решений суда в части денежных расчетов как основании невыполнения решения суда в части поставок газа.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
«Отказ «Газпрома» соблюдать действующие решения важного и уважаемого международного коммерческого арбитража ставит под серьезные сомнения надежность «Газпрома» как партнера европейской газовой отрасли», — резюмирует главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
http://hvylya.net/news/digest/gazprom-o ... razha.html можно по-разному относиться к этому человеку, но сказанные слова довольно точно отражают сегодняшние реалии. ольгинцы понимают, что русские будут говорить с нами лишь на языке ультиматума, но продолжают рассказывать сказки о диспропорциональности решений суда в части денежных расчетов как основании невыполнения решения суда в части поставок газа.
И вы это цитируете под статьей о разрешении Германии на строительство СП2?? Вы в своем уме?
Реалии, увы, как раз таковые, что вопреки ультимативному поведению Газпрома, и невыполнению им решения европейского суда, ЕС вынужден принять этот ультиматум, потому что альтернатив нет, или они неприемлемо дороги!
Вот ведь в чем проблема, которую я поднимаю! А вы, вместе с уважаемыми вами витренками, занимаетесь словесной мастурбацией, рассуждая о вселенской справедливости и отказываясь видеть реальное положение вещей!
Criticus написав:Вот ведь в чем проблема, которую я поднимаю! А вы, вместе с уважаемыми вами витренками, занимаетесь словесной мастурбацией, рассуждая о вселенской справедливости и отказываясь видеть реальное положение вещей!
Ага, достатньо замружити очі і сказати: "Крекс, пекс, фекс!", як всі проблеми вирішаться, особливо, якщо ці чарівні слова скаже заслужений аналізатор всієї країни.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Criticus написав:Вот ведь в чем проблема, которую я поднимаю! А вы, вместе с уважаемыми вами витренками, занимаетесь словесной мастурбацией, рассуждая о вселенской справедливости и отказываясь видеть реальное положение вещей!
Ага, достатньо замружити очі і сказати: "Крекс, пекс, фекс!", як всі проблеми вирішаться, особливо, якщо ці чарівні слова скаже заслужений аналізатор всієї країни.
А здесь, извините, вам не управление термоядерным синтезом. Здесь всего лишь нужно поставить экономические интересы Украины чуть-чуть выше персональных рейтингов и индульгенции!
Criticus написав:Здесь всего лишь нужно поставить экономические интересы Украины чуть-чуть выше персональных рейтингов и индульгенции!
Достатньо всього-навсього приповзти на колінах до Пуйла, і буде економічна індульгенція. Он Янукович приповз і ПП1 не побудували. Нє, не працює? А шо ж тоді ще робити? Аааа, знаю, знаю - слухати великого Аналізатора.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...