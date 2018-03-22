RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Німеччина дозволила будівництво
"Північного потоку-2"

Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:04

  Yuri_T написав:
  Criticus написав:Судя по всему, "скрипач не отыграл", и тетенька Мэй зря старалась.
жаль, что она не узнает о Вашем мнении по этому поводу.
вот бы расстроилась, наверное...
  Criticus написав:...Не фантазировать на тему, сколько еще миллиардов к присужденным арбитражем 2.5 млрд должен заплатить Газпром, а включать наш интерес (в том числе эти 2.5 млрд) в пакетное решение по консорциуму, гарантируя загрузку трубы для транзита и поставки недостающего для баланса нам самим газа...
а кто фантазирует? есть какие-то ссылки на официальные источники?
никаких "пакетных решений" не будет, хотя бы потому, что Ваши старшие братья считают решение Стокгольма контрибуцией, а контрибуции они не платят.
они хотели и хотят, чтобы мы доплатили. Вы, как я понимаю, это их желание вполне разделяете.

это вы от русских предлагаете получить гарантии?
шедевральное предложение.
вангую минимум 20 плюсов этому Вашему посту от благодарных читателей.


Я ради плюсиков не пишу! Если вам их не хватает, могу вас плюсануть, мне нетяжело.

По Скрипалю - если вам достаточно дипломатического визга без предоставления КАКИХ-ЛИБО доказательств, то мне нет. Даже видео отравленных не предъвили! А ведь это сильнейшая поддержка информационной кампании! Признайте просто, что такого видео не существует. Оно, конечно, легче надувать щеки со словами "жаль, что вас не послушали", или "видео не раскрывается в интересах следствия", но если подумать головой, то станет очевиден факт - если бы такое видео можно было снять, его бы сняли и опубликовали в защиту своей позиции.

По консорциуму - давайте вы не будете додумывать за меня, ладно? Где я написал, или хотя бы намекнул, что разделяю желание россиян снять с нас денег?? Хоть что-то предъявите, что из моих слов могло вас навести на мысль об этом!!

Я анализирую расклад, по которому Украина может остаться с ГТС без газа. И призываю организовать 3-сторонний консорциум win-win-win для всех сторон - поставщика, транзитера и покупателя. Гарантии под договоренности в интересах всех сторон (и даже России, представьте себе) не нужны - наличие интереса и есть единственной необходимой гарантией. А интерес России очевиден - иметь возможность продавать свой газ тем, у кого есть деньги его покупать.

К слову, даже из заявлений Газпрома не следует, что они хотят, чтобы Украина заплатила. Она хотят взаимозачета обоюдных требований "в ноль", говоря о диспропорциональном решение Арбитража.

https://www.gazeta.ru/business/2018/03/ ... 6959.shtml

И последнее - старший брат есть у вас и миллионов похожих на вас. Он в Вашингтоне. Есть и другие миллионы младших братьев - их старший брат в Москве. А у меня старшего брата нет! Я неоднократно говорил о политическом, военном и экономическом нейтралитете Украины как единственной верной стратегии!
Востаннє редагувалось Criticus в Вів 27 бер, 2018 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Criticus
9
 
Повідомлень: 2138
З нами з: 20.06.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 2179 раз.
 
Профіль
6
4
2
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:06

Ничего удивительного. Германо-Российский экономический союз в действии.
По поводу украинской ГТС - увы, но политика и популизм не даст реализовать все ее экономические плюсы.
имхо
cccp30000
Аватар користувача
 
Повідомлень: 586
З нами з: 07.06.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:25

  Sommer написав:
  Criticus написав:
  Sommer написав: При чем тут Скрипаль? Ты еще Кемерово сюда приплети. Это победа, однозначно. Как в анекдоте: -Папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, это ты будешь меньше есть.


Так вот - за деньги России, или Германии, но СП2 будет построен. И чтобы наша ГТС не осталась металлоломом, нужно не нос задирать и не популизмом заниматься, а садиться за стол переговоров. Тем более, что эти переговоры наиболее резонно проводить в 3-сторонннем формате вместе с ЕС, а не тет-а-тет Украина-Россия.


Срочно подавайся на пост министра экономики или хотя бы главы Нафтогаза! Ведь они, идиоты, за все это время не смогли до этого додуматься. :mrgreen:

Хинт: все проекты 3-х сторонних переговоров торпедировались... Газпромом. Который хотел прибрать трубу к рукам единолично, как в Беларуси, к примеру.

ЗЫ: Скрипаль - да совсем не причем. Ни к выборам, ни к СП2. Жил себе десяток лет будучи раскрытым, и разобраться кровавая гебня решила в аккурат накануне выборов президента и за 3 месяца до ЧМ. Ага-ага, верю...

ЗЫ-ЗЫ: что касается Кемерово - не пиарьтесь на чужом горе


Т.е. тебе на чужом английском горе можно пиариться?


Горе то покажут, или нет? А то со слов Мэй и всех ей поддакивающих - это как-то... не на умную, в общем, аудиторию рассчитано.
Criticus
9
 
Повідомлень: 2138
З нами з: 20.06.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 2179 раз.
 
Профіль
6
4
2
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:58

Re: Німеччина дозволила будівництво

  Criticus написав:Я анализирую расклад, по которому Украина может остаться с ГТС без газа.

Давно вже проаналізовано і без аналізаторів. Тільки кончени ватани можуть цьому радіти, і запоребрикові тролі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5563
З нами з: 01.08.15
Подякував: 729 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:03

  lapay написав:
  Criticus написав:Я анализирую расклад, по которому Украина может остаться с ГТС без газа.

Давно вже проаналізовано і без аналізаторів. Тільки кончени ватани можуть цьому радіти, і запоребрикові тролі.


Где я радовался, если писал как раз, что НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО для нас даже с разрешением Германии на строительство СП2?

Будете вы когда-нибудь правду писать??
Criticus
9
 
Повідомлень: 2138
З нами з: 20.06.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 2179 раз.
 
Профіль
6
4
2
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:03

«Отказ «Газпрома» соблюдать действующие решения важного и уважаемого международного коммерческого арбитража ставит под серьезные сомнения надежность «Газпрома» как партнера европейской газовой отрасли», — резюмирует главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

http://hvylya.net/news/digest/gazprom-o ... razha.html
можно по-разному относиться к этому человеку, но сказанные слова довольно точно отражают сегодняшние реалии.
ольгинцы понимают, что русские будут говорить с нами лишь на языке ультиматума, но продолжают рассказывать сказки о диспропорциональности решений суда в части денежных расчетов как основании невыполнения решения суда в части поставок газа.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12474
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1672 раз.
Подякували: 3321 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:16

  Yuri_T написав:
«Отказ «Газпрома» соблюдать действующие решения важного и уважаемого международного коммерческого арбитража ставит под серьезные сомнения надежность «Газпрома» как партнера европейской газовой отрасли», — резюмирует главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

http://hvylya.net/news/digest/gazprom-o ... razha.html
можно по-разному относиться к этому человеку, но сказанные слова довольно точно отражают сегодняшние реалии.
ольгинцы понимают, что русские будут говорить с нами лишь на языке ультиматума, но продолжают рассказывать сказки о диспропорциональности решений суда в части денежных расчетов как основании невыполнения решения суда в части поставок газа.


И вы это цитируете под статьей о разрешении Германии на строительство СП2?? Вы в своем уме?

Реалии, увы, как раз таковые, что вопреки ультимативному поведению Газпрома, и невыполнению им решения европейского суда, ЕС вынужден принять этот ультиматум, потому что альтернатив нет, или они неприемлемо дороги!

Вот ведь в чем проблема, которую я поднимаю! А вы, вместе с уважаемыми вами витренками, занимаетесь словесной мастурбацией, рассуждая о вселенской справедливости и отказываясь видеть реальное положение вещей!
Criticus
9
 
Повідомлень: 2138
З нами з: 20.06.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 2179 раз.
 
Профіль
6
4
2
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:20

Re: Німеччина дозволила будівництво

  Criticus написав:Вот ведь в чем проблема, которую я поднимаю! А вы, вместе с уважаемыми вами витренками, занимаетесь словесной мастурбацией, рассуждая о вселенской справедливости и отказываясь видеть реальное положение вещей!

Ага, достатньо замружити очі і сказати: "Крекс, пекс, фекс!", як всі проблеми вирішаться, особливо, якщо ці чарівні слова скаже заслужений аналізатор всієї країни.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5563
З нами з: 01.08.15
Подякував: 729 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:26

  lapay написав:
  Criticus написав:Вот ведь в чем проблема, которую я поднимаю! А вы, вместе с уважаемыми вами витренками, занимаетесь словесной мастурбацией, рассуждая о вселенской справедливости и отказываясь видеть реальное положение вещей!

Ага, достатньо замружити очі і сказати: "Крекс, пекс, фекс!", як всі проблеми вирішаться, особливо, якщо ці чарівні слова скаже заслужений аналізатор всієї країни.


А здесь, извините, вам не управление термоядерным синтезом. Здесь всего лишь нужно поставить экономические интересы Украины чуть-чуть выше персональных рейтингов и индульгенции!
Criticus
9
 
Повідомлень: 2138
З нами з: 20.06.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 2179 раз.
 
Профіль
6
4
2
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:38

Re: Німеччина дозволила будівництво

  Criticus написав:Здесь всего лишь нужно поставить экономические интересы Украины чуть-чуть выше персональных рейтингов и индульгенции!

Достатньо всього-навсього приповзти на колінах до Пуйла, і буде економічна індульгенція. Он Янукович приповз і ПП1 не побудували. Нє, не працює? А шо ж тоді ще робити? Аааа, знаю, знаю - слухати великого Аналізатора.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5563
З нами з: 01.08.15
Подякував: 729 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO, Тракторист і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київ визначився з умовами передачі землі під будівництво...
R2 » П'ят 23 бер, 2018 10:50
2 91
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 19:41
myshapiton
Мінкульт погодив будівництво готелю на Замковій горі в Києві
R2 » Чет 22 бер, 2018 14:08
2 96
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 19:33
yanyura
Україна домовляється про будівництво доріг з лідером...
R2 » П'ят 16 бер, 2018 11:59
2 104
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 12:29
sequence
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54994)
27.03.2018 23:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.