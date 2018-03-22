Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"
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Criticus написав:По Скрипалю - если вам достаточно дипломатического визга без предоставления КАКИХ-ЛИБО доказательств, то мне нет. Даже видео отравленных не предъвили! А ведь это сильнейшая поддержка информационной кампании! Признайте просто, что такого видео не существует. Оно, конечно, легче надувать щеки со словами "жаль, что вас не послушали", или "видео не раскрывается в интересах следствия", но если подумать головой, то станет очевиден факт - если бы такое видео можно было снять, его бы сняли и опубликовали в защиту своей позиции.
Слушай, а это не ты в 2014-м распинался "если бы доказательства по MH-17 были, их бы предьявили, ко-ко-ко никакого видео, один визг, где доказательства"?
Причем, что характерно, защищаешь ты рашку, хоть изображаешь здесь такого всего-из-себя украинца.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Criticus написав:Реалии, увы, как раз таковые, что вопреки ультимативному поведению Газпрома, и невыполнению им решения европейского суда, ЕС вынужден принять этот ультиматум, потому что альтернатив нет, или они неприемлемо дороги!
В чем вынужден? И почему в Европе строят СПГ-терминалы, если "альтернатив нет, или они неприемлемо дороги"?
Criticus написав:Вот ведь в чем проблема, которую я поднимаю! А вы, вместе с уважаемыми вами витренками, занимаетесь словесной мастурбацией, рассуждая о вселенской справедливости и отказываясь видеть реальное положение вещей!
словесная мастурбация... отказ видеть реальное положение вещей... Что-то знакомое.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer написав: Слушай, а это не ты в 2014-м распинался "если бы доказательства по MH-17 были, их бы предьявили, ко-ко-ко никакого видео, один визг, где доказательства"? Причем, что характерно, защищаешь ты рашку, хоть изображаешь здесь такого всего-из-себя украинца.
Ничего умнее выдумать не смог? Напротив учетки есть дата регистрации. В 2014 году я только читал, не комментировал еще.
Но как-то в 2015 писал о своей позиции, и придерживаюсь ее по сегодня - сбили сепаратисты. И тому есть видео-подтверждение, в отличие от дела Скрипаля. Это видеозапись разговора Гиркина, сияющего от радости, что сбили "еще один АН". А поскольку никакого еще одного АН-а сбито не было, зато был упавший Боинг, мне это досточно, чтобы сделать единственное логичное умозаключение - сбили сепаратисты по указанию российского диверсанта!
Востаннє редагувалось Criticus в Вів 27 бер, 2018 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Уважаемые оппоненты, мне конечно льстит, что на форуме появилась ветка по обсуждению меня, а не новости.
Но давайте вы прекратите публично оффтопить - для персональных вопросов есть приват. Обещаю не оставить претензии без ответа!
Признайте факт, что кроме критики власти, которую вы ложно отождествляете с российской пропагандой, вам предъявить мне нечего, и поехали дальше. А критика и та есть абсолютно заслуженной и аргументированной