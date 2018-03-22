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Німеччина дозволила будівництво
"Північного потоку-2"

Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:38

  Criticus написав:По Скрипалю - если вам достаточно дипломатического визга без предоставления КАКИХ-ЛИБО доказательств, то мне нет. Даже видео отравленных не предъвили! А ведь это сильнейшая поддержка информационной кампании! Признайте просто, что такого видео не существует. Оно, конечно, легче надувать щеки со словами "жаль, что вас не послушали", или "видео не раскрывается в интересах следствия", но если подумать головой, то станет очевиден факт - если бы такое видео можно было снять, его бы сняли и опубликовали в защиту своей позиции.


Слушай, а это не ты в 2014-м распинался "если бы доказательства по MH-17 были, их бы предьявили, ко-ко-ко никакого видео, один визг, где доказательства"?

Причем, что характерно, защищаешь ты рашку, хоть изображаешь здесь такого всего-из-себя украинца.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:40

  Criticus написав:Реалии, увы, как раз таковые, что вопреки ультимативному поведению Газпрома, и невыполнению им решения европейского суда, ЕС вынужден принять этот ультиматум, потому что альтернатив нет, или они неприемлемо дороги!


В чем вынужден?
И почему в Европе строят СПГ-терминалы, если "альтернатив нет, или они неприемлемо дороги"?

  Criticus написав:Вот ведь в чем проблема, которую я поднимаю! А вы, вместе с уважаемыми вами витренками, занимаетесь словесной мастурбацией, рассуждая о вселенской справедливости и отказываясь видеть реальное положение вещей!


словесная мастурбация... отказ видеть реальное положение вещей... Что-то знакомое. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:52

  Sommer написав: Слушай, а это не ты в 2014-м распинался "если бы доказательства по MH-17 были, их бы предьявили, ко-ко-ко никакого видео, один визг, где доказательства"? Причем, что характерно, защищаешь ты рашку, хоть изображаешь здесь такого всего-из-себя украинца.

Ничего умнее выдумать не смог? Напротив учетки есть дата регистрации. В 2014 году я только читал, не комментировал еще.

Но как-то в 2015 писал о своей позиции, и придерживаюсь ее по сегодня - сбили сепаратисты. И тому есть видео-подтверждение, в отличие от дела Скрипаля. Это видеозапись разговора Гиркина, сияющего от радости, что сбили "еще один АН". А поскольку никакого еще одного АН-а сбито не было, зато был упавший Боинг, мне это досточно, чтобы сделать единственное логичное умозаключение - сбили сепаратисты по указанию российского диверсанта!
Востаннє редагувалось Criticus в Вів 27 бер, 2018 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:52

  Sommer написав:Слушай, а это не ты в 2014-м распинался

в 2014-м он тут еще не вещал
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:55

  Criticus написав:единственное логичное умозаключение - сбили сепаратисты по указанию российского диверсанта!

значит, не было транспортировки БУКа с территории рашки и обратно.
вот дур.аки-то голландцы с малазийцами.
не знают, кого именно слушать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:59

Уважаемые оппоненты, мне конечно льстит, что на форуме появилась ветка по обсуждению меня, а не новости.

Но давайте вы прекратите публично оффтопить - для персональных вопросов есть приват. Обещаю не оставить претензии без ответа!

Признайте факт, что кроме критики власти, которую вы ложно отождествляете с российской пропагандой, вам предъявить мне нечего, и поехали дальше. А критика и та есть абсолютно заслуженной и аргументированной
Criticus
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:01

про "заслуженность" и "аргументированность" пусть напишут ваши боты.
не отнимайте у них хлеб.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:05

  Yuri_T написав:про "заслуженность" и "аргументированность" пусть напишут ваши боты.
не отнимайте у них хлеб.


Какая жалость, что медали на форуме нельзя передарить. Я бы подарил вам все свои только чтобы унять вашу боль по поводу того, что у меня их больше :mrgreen:
Criticus
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  #<123
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