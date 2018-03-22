Німеччина дозволила будівництво

Criticus написав:

По Скрипалю - если вам достаточно дипломатического визга без предоставления КАКИХ-ЛИБО доказательств, то мне нет. Даже видео отравленных не предъвили! А ведь это сильнейшая поддержка информационной кампании! Признайте просто, что такого видео не существует. Оно, конечно, легче надувать щеки со словами "жаль, что вас не послушали", или "видео не раскрывается в интересах следствия", но если подумать головой, то станет очевиден факт - если бы такое видео можно было снять, его бы сняли и опубликовали в защиту своей позиции.