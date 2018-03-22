Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"
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Yuri_T написав:про "заслуженность" и "аргументированность" пусть напишут ваши боты. не отнимайте у них хлеб.
Какая жалость, что медали на форуме нельзя передарить. Я бы подарил вам все свои только чтобы унять вашу боль по поводу того, что у меня их больше
не сомневался, что вы в лучших традициях киселёва/соловьёва именно этот мотив покажете как двигающий мною. крепкий ольгинец, надёжный
Да-да, ольгинец, которому позволено публично говорить о том, что Путин делает миллиардерами своих корешей посредством воровства на больших инвестиционных проектах, о том, что Боинг сбили сепаратисты, а не Украина, и о том, что Газпром ненадежный поставщик.
И все это только в одно ветке. Какой-то "гибридный" ольгинец, не иначе как
Criticus написав:Какой-то "гибридный" ольгинец, не иначе как
вы думаете, просто так получится юродствовать? вы в Ольгино читали когда-то Юлиана Семёнова? у него как раз по этому поводу удачно сказано:
Агента звали Клаус. Его завербовали два года назад. Он сам шел на вербовку: бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений. Ему позволяли говорить все, лишь бы работа была результативной и быстрой. Присматриваясь к Клаусу, Штирлиц с каждым днем их знакомства испытывал все возрастающее чувство страха. «А может быть, он болен? — подумал однажды Штирлиц. — Жажда предательства тоже своеобразная болезнь. Занятно. Клаус полностью бьет Ломброзо 1 — он страшнее всех преступников, которых я видел, а как благообразен и мил…»
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Criticus написав:Какой-то "гибридный" ольгинец, не иначе как
вы думаете, просто так получится юродствовать? вы в Ольгино читали когда-то Юлиана Семёнова? у него как раз по этому поводу удачно сказано:
Агента звали Клаус. Его завербовали два года назад. Он сам шел на вербовку: бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений. Ему позволяли говорить все, лишь бы работа была результативной и быстрой. Присматриваясь к Клаусу, Штирлиц с каждым днем их знакомства испытывал все возрастающее чувство страха. «А может быть, он болен? — подумал однажды Штирлиц. — Жажда предательства тоже своеобразная болезнь. Занятно. Клаус полностью бьет Ломброзо 1 — он страшнее всех преступников, которых я видел, а как благообразен и мил…»
Я же попросил с подобным в личку! Я знаю, чего вы добиваетесь - меня не гнушаются банить за оффтоп, а промолчать я не смогу. Но это не страшно. Я ж могу и не писать. Поймите, от этого ГТС газом не загрузится, и чек на 2.56 млрд долларов от Газпрома не зайдет.
Если действительно много людей находят идею критики действий власти в нищей стране контр-продуктивной, так тому и быть - перестану писать
Да уж, жаль, а надежда была до последнего. Теперь уже наверное остановить не получится, раз Германия разрешила то сейчас посыпятся разрешения от Финнов и Шведов, ну а Дания или разрешит или будут обходить морем.