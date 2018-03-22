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Німеччина дозволила будівництво
"Північного потоку-2"

Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:17

"Золотой миллиард" + Украина против Путлера

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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:19

  Yuri_T написав:
  Criticus написав:
  Yuri_T написав:про "заслуженность" и "аргументированность" пусть напишут ваши боты.
не отнимайте у них хлеб.


Какая жалость, что медали на форуме нельзя передарить. Я бы подарил вам все свои только чтобы унять вашу боль по поводу того, что у меня их больше :mrgreen:

не сомневался, что вы в лучших традициях киселёва/соловьёва именно этот мотив покажете как двигающий мною.
крепкий ольгинец, надёжный :mrgreen:


Да-да, ольгинец, которому позволено публично говорить о том, что Путин делает миллиардерами своих корешей посредством воровства на больших инвестиционных проектах, о том, что Боинг сбили сепаратисты, а не Украина, и о том, что Газпром ненадежный поставщик.

И все это только в одно ветке. Какой-то "гибридный" ольгинец, не иначе как :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:27

  Criticus написав:Какой-то "гибридный" ольгинец, не иначе как :mrgreen:

вы думаете, просто так получится юродствовать?
вы в Ольгино читали когда-то Юлиана Семёнова?
у него как раз по этому поводу удачно сказано:
Агента звали Клаус. Его завербовали два года назад. Он сам шел на вербовку: бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений. Ему позволяли говорить все, лишь бы работа была результативной и быстрой. Присматриваясь к Клаусу, Штирлиц с каждым днем их знакомства испытывал все возрастающее чувство страха.
«А может быть, он болен? — подумал однажды Штирлиц. — Жажда предательства тоже своеобразная болезнь. Занятно. Клаус полностью бьет Ломброзо 1 — он страшнее всех преступников, которых я видел, а как благообразен и мил…»
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:38

  Yuri_T написав:
  Criticus написав:Какой-то "гибридный" ольгинец, не иначе как :mrgreen:

вы думаете, просто так получится юродствовать?
вы в Ольгино читали когда-то Юлиана Семёнова?
у него как раз по этому поводу удачно сказано:
Агента звали Клаус. Его завербовали два года назад. Он сам шел на вербовку: бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений. Ему позволяли говорить все, лишь бы работа была результативной и быстрой. Присматриваясь к Клаусу, Штирлиц с каждым днем их знакомства испытывал все возрастающее чувство страха.
«А может быть, он болен? — подумал однажды Штирлиц. — Жажда предательства тоже своеобразная болезнь. Занятно. Клаус полностью бьет Ломброзо 1 — он страшнее всех преступников, которых я видел, а как благообразен и мил…»


Я же попросил с подобным в личку! Я знаю, чего вы добиваетесь - меня не гнушаются банить за оффтоп, а промолчать я не смогу. Но это не страшно. Я ж могу и не писать. Поймите, от этого ГТС газом не загрузится, и чек на 2.56 млрд долларов от Газпрома не зайдет.

Если действительно много людей находят идею критики действий власти в нищей стране контр-продуктивной, так тому и быть - перестану писать
Criticus
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:47

Criticus
Найкращий засіб від проплачених коментаторів-провокаторів, ігнор. Рекомендую
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Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:51

Ukrainian
не ты ли мне платил, вражина москальская?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:59

  Criticus написав:перестану писать

давно пора.
никто и не заметит, будьте покойны.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:09

  Yuri_T написав: давно пора. никто и не заметит, будьте покойны.

Ладно-ладно. Бонус по случаю только не пропейте за 2 дня. Это не ваша победа, просто времени много отнимает. Искал повод :) Чао
Criticus
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:11

  Criticus написав: А поскольку никакого еще одного АН-а сбито не было, зато был упавший Боинг, мне это досточно, чтобы сделать единственное логичное умозаключение - сбили сепаратисты по указанию российского диверсанта!


Отмазаться не удалось. Версия с сепаратистами - самая удобная для кремля на сегодня , когда все остальные уже с позором высмеяны. Версия с сепаратистами пытается скрыть факт российского присутствия на донбассе. Хотя понятно - что никакие сепаратисты - шахтеры и трактористы , здесь кстати один "тракторист" из ольгнино тоже отписался, и близко подойти не смогли бы к технике подобного уровня. Это исключительно дело рук российского военного расчета. Уже не говоря о доказанном факте переброски системы БУК из раши. Но что ждать от ольгинского бота, который уже не впервый раз вбрасывает пророссийские тезисы.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:13

Criticus
и вам не хворать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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