Німеччина дозволила будівництво

Додано: Вів 27 бер, 2018 22:38

Yuri_T написав: Criticus написав: Какой-то "гибридный" ольгинец, не иначе как Какой-то "гибридный" ольгинец, не иначе как

вы думаете, просто так получится юродствовать?

вы в Ольгино читали когда-то Юлиана Семёнова?

у него как раз по этому поводу удачно сказано:

Агента звали Клаус. Его завербовали два года назад. Он сам шел на вербовку: бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений. Ему позволяли говорить все, лишь бы работа была результативной и быстрой. Присматриваясь к Клаусу, Штирлиц с каждым днем их знакомства испытывал все возрастающее чувство страха.

«А может быть, он болен? — подумал однажды Штирлиц. — Жажда предательства тоже своеобразная болезнь. Занятно. Клаус полностью бьет Ломброзо 1 — он страшнее всех преступников, которых я видел, а как благообразен и мил…» вы думаете, просто так получится юродствовать?вы в Ольгино читали когда-то Юлиана Семёнова?у него как раз по этому поводу удачно сказано:

Я же попросил с подобным в личку! Я знаю, чего вы добиваетесь - меня не гнушаются банить за оффтоп, а промолчать я не смогу. Но это не страшно. Я ж могу и не писать. Поймите, от этого ГТС газом не загрузится, и чек на 2.56 млрд долларов от Газпрома не зайдет.Если действительно много людей находят идею критики действий власти в нищей стране контр-продуктивной, так тому и быть - перестану писать