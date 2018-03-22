|
|
Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 бер, 2018 23:28
Да уж, жаль, а надежда была до последнего. Теперь уже наверное остановить не получится, раз Германия разрешила то сейчас посыпятся разрешения от Финнов и Шведов, ну а Дания или разрешит или будут обходить морем.
-
dilet
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 01.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 бер, 2018 07:31
Это-зрада,
Так-не надо.
-
серенький
-
-
- Повідомлень: 2104
- З нами з: 02.07.11
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама