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Німеччина дозволила будівництво
"Північного потоку-2"

Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"
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  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:28

Re: Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"

Да уж, жаль, а надежда была до последнего. Теперь уже наверное остановить не получится, раз Германия разрешила то сейчас посыпятся разрешения от Финнов и Шведов, ну а Дания или разрешит или будут обходить морем.
dilet
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 07:31

Это-зрада,
Так-не надо.
серенький
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