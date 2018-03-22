Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"
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antikkristall написав:Нафтогазу сейчас надо не твиты писать, а предпринимать реальные меры на случай худшего варианта, но там по-ходу больше озабочены размером персональных премий за "пэрэмоги"..
В найгіршому варіанті транзит зменшиться до 30-40 млрд кубів на рік, бо Турецького потоку точно не буде, тут Німеччина безсила. Тому і словацький газ нікуди не дінеться, і ставку транзита можна буде підняти в 1,5-2 рази.
турецкий поток буде - уже достраивается аторая нитка, но там пока ньюансы по объему прокачки, так как пока не решены вопросы с его продолжением в Европу, а Турция сможет взять только половину из проектной мощности...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист написав:турецкий поток буде - уже достраивается аторая нитка, но там пока ньюансы по объему прокачки, так как пока не решены вопросы с его продолжением в Европу, а Турция сможет взять только половину из проектной мощности...
Дозволу на другу нитку по суходолу ще навіть Ердоган не дав, не кажучи вже про ЄС, тому все це вологі газпромівські мрії про фатальний 2019.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Тракторист написав:турецкий поток буде - уже достраивается аторая нитка, но там пока ньюансы по объему прокачки, так как пока не решены вопросы с его продолжением в Европу, а Турция сможет взять только половину из проектной мощности...
Дозволу на другу нитку по суходолу ще навіть Ердоган не дав, не кажучи вже про ЄС, тому все це вологі газпромівські мрії про фатальний 2019.
не переживайте в течении этого года вероятней всего решится вопрос с дальнейшим маршрутом, а с Турцией проблем не будет - они же не идиоты отказыватся от денег?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Criticus написав:По Скрипалю - если вам достаточно дипломатического визга без предоставления КАКИХ-ЛИБО доказательств, то мне нет. Даже видео отравленных не предъвили!
с чего вы взяли, что кто-то что-то должен открыто предъявлять? такое предъявление доказательств может раскрыть методы анализа данных и скрытых контактов агентурной сети. применялся же не "тупой тяжёлый предмет", а химические вещества, разработанные в секретных ведомственных лабораториях. может еще ми-6 должно раскрыть для вас пару-тройку секретных агентов Катерын, как сделали наши недолугие прокуроры? если вы этого не понимаете, то подумайте перед тем как писать о доказательствах.