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Столичний Труханів острів планують оголосити заказником...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 бер, 2018 17:41
Пропонуємо до обговорення:
Відповідний статус планують надати 27 га території островів Труханів та Міжмостний
Дивися повний текст Столичний Труханів острів планують оголосити заказником місцевого значення
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Додано: Вів 27 бер, 2018 17:41
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