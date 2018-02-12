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Столичний Труханів острів
планують оголосити заказником...

Столичний Труханів острів планують оголосити заказником...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:41

Столичний Труханів острів планують оголосити заказником...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний статус планують надати 27 га території островів Труханів та Міжмостний

Дивися повний текст Столичний Труханів острів планують оголосити заказником місцевого значення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:41

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