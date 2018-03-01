Податківці розповіли, які документи треба подавати українцям для того, щоб отримати податкову знижку на навчання.
Дивися повний текст Податкова знижка на навчання: як отримати.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 19:40
Податкова знижка на навчання: як отримати
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Дивися повний текст Податкова знижка на навчання: як отримати.
Додано: Вів 27 бер, 2018 19:40
декларацию об имущественном состоянии и доходах как то влияет на получение налоговой скидки?
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