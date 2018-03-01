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Податкова знижка на
навчання: як отримати

Податкова знижка на навчання: як отримати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:40

Податкова знижка на навчання: як отримати

Пропонуємо до обговорення:
Податківці розповіли, які документи треба подавати українцям для того, щоб отримати податкову знижку на навчання.

Дивися повний текст Податкова знижка на навчання: як отримати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:40

декларацию об имущественном состоянии и доходах как то влияет на получение налоговой скидки?
Moimir
 
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