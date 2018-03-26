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В Україні будуть по-новому
контролювати якість продуктів

В Україні будуть по-новому контролювати якість продуктів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:58

В Україні будуть по-новому контролювати якість продуктів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Дивися повний текст В Україні будуть по-новому контролювати якість продуктів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:58

давно пора, покупаем сливочное масло, которое не молочного происхожденя, колбасу без мяса...бред
natali280280
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 02:32

  natali280280 написав:давно пора, покупаем сливочное масло, которое не молочного происхожденя, колбасу без мяса...бред

Это не запрещено. Кто виноват, что вы выбираете самое дешевое? Колбаса без мяса бывает везде, даже в Норвегии, где самый высокий уровень жизни. И это нормально - позволять производить и покупать сознательно невкусный, неизысканный, нищенский товар. В статье речь об условиях продажи! Масло не из молока - не запрещено, но нельзя врать на упаковке - это тоже отдельная история. Так вы же ее не читаете, упаковку, то что мелким шрифтом(и чем мельче и запутанней, тем дешевле товар), и не прочитав - вините всех и вся, чтобы не признать свой позор и погоню за дешевым.
И не читаете даже статью, как будто в бухом бреду что-то глаз зацепил про еду и магазины - и в каменте от тебя как итог поток сознания без сути и не относящееся к реальности.
locustsucol
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