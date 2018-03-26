В Україні будуть по-новому контролювати якість продуктів

Додано: Сер 28 бер, 2018 02:32

natali280280 написав: давно пора, покупаем сливочное масло, которое не молочного происхожденя, колбасу без мяса...бред давно пора, покупаем сливочное масло, которое не молочного происхожденя, колбасу без мяса...бред

Это не запрещено. Кто виноват, что вы выбираете самое дешевое? Колбаса без мяса бывает везде, даже в Норвегии, где самый высокий уровень жизни. И это нормально - позволять производить и покупать сознательно невкусный, неизысканный, нищенский товар. В статье речь об условиях продажи! Масло не из молока - не запрещено, но нельзя врать на упаковке - это тоже отдельная история. Так вы же ее не читаете, упаковку, то что мелким шрифтом(и чем мельче и запутанней, тем дешевле товар), и не прочитав - вините всех и вся, чтобы не признать свой позор и погоню за дешевым.И не читаете даже статью, как будто в бухом бреду что-то глаз зацепил про еду и магазины - и в каменте от тебя как итог поток сознания без сути и не относящееся к реальности.