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Дивися повний текст В Україні будуть по-новому контролювати якість продуктів.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 19:58
В Україні будуть по-новому контролювати якість продуктів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні будуть по-новому контролювати якість продуктів.
Додано: Вів 27 бер, 2018 19:58
давно пора, покупаем сливочное масло, которое не молочного происхожденя, колбасу без мяса...бред
Додано: Сер 28 бер, 2018 02:32
Это не запрещено. Кто виноват, что вы выбираете самое дешевое? Колбаса без мяса бывает везде, даже в Норвегии, где самый высокий уровень жизни. И это нормально - позволять производить и покупать сознательно невкусный, неизысканный, нищенский товар. В статье речь об условиях продажи! Масло не из молока - не запрещено, но нельзя врать на упаковке - это тоже отдельная история. Так вы же ее не читаете, упаковку, то что мелким шрифтом(и чем мельче и запутанней, тем дешевле товар), и не прочитав - вините всех и вся, чтобы не признать свой позор и погоню за дешевым.
И не читаете даже статью, как будто в бухом бреду что-то глаз зацепил про еду и магазины - и в каменте от тебя как итог поток сознания без сути и не относящееся к реальности.
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