Нефьодов очікує рішення щодо RAB-тарифів протягом двох-п'яти місяців.
Дивися повний текст RAB-тарифи дозволять державі більше заробити - Нефьодов.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 бер, 2018 20:08
RAB-тарифи дозволять державі більше заробити - Нефьодов
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст RAB-тарифи дозволять державі більше заробити - Нефьодов.
Додано: Вів 27 бер, 2018 20:08
зачем вешать лапшу на уши украинцам? государство получит больше 1 раз при продаже активов, но из-за этой жадности населению в очередной раз повысят тарифы и то что олигархи потеряют при покупке пакетов акций облэнерго они в 10-кратном размере сдерут с населения...
Додано: Вів 27 бер, 2018 20:38
Які стимулюючі регулювання?Це чергова обдираловка населення.Наведіть порядок в державному секторі,а не продавайте за відкати з роздутими тарифами.
реклама
|