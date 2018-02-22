Нефьодов очікує рішення щодо RAB-тарифів протягом двох-п'яти місяців.
Дивися повний текст RAB-тарифи дозволять державі більше заробити - Нефьодов.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 20:08
RAB-тарифи дозволять державі більше заробити - Нефьодов
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст RAB-тарифи дозволять державі більше заробити - Нефьодов.
Додано: Вів 27 бер, 2018 20:08
зачем вешать лапшу на уши украинцам? государство получит больше 1 раз при продаже активов, но из-за этой жадности населению в очередной раз повысят тарифы и то что олигархи потеряют при покупке пакетов акций облэнерго они в 10-кратном размере сдерут с населения...
Додано: Вів 27 бер, 2018 20:38
Які стимулюючі регулювання?Це чергова обдираловка населення.Наведіть порядок в державному секторі,а не продавайте за відкати з роздутими тарифами.
Додано: Вів 27 бер, 2018 21:05
Куда смотрит АМКУ? RAB-тариф - это "зашитый" механизм гарантированного возврата инвестору его вложений.
И правильно отметили выше - за счет потребителей. Если государство будет покупать э/э по завышенному тарифу у нового собственника по обязательству, принятому на этапе приватизации, это непременно вернется потребителю либо с инфляцией, либо прямым увеличением его тарифов на э/э.
Другого просто не дано!
Я, конечно, понимаю, что Нефьодов сегодня в этом кресле есть, завтра нет. Но нельзя же жить сегодняшним днем, изображая из себя прогрессивного реформатора
Додано: Вів 27 бер, 2018 22:36
а при злочинной владе народ Украины жил как минимум в 2 раза лучше...
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