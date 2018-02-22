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RAB-тарифи дозволять державі
більше заробити - Нефьодов

RAB-тарифи дозволять державі більше заробити - Нефьодов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:08

RAB-тарифи дозволять державі більше заробити - Нефьодов

Пропонуємо до обговорення:
Нефьодов очікує рішення щодо RAB-тарифів протягом двох-п'яти місяців.

Дивися повний текст RAB-тарифи дозволять державі більше заробити - Нефьодов.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:08

зачем вешать лапшу на уши украинцам? государство получит больше 1 раз при продаже активов, но из-за этой жадности населению в очередной раз повысят тарифы и то что олигархи потеряют при покупке пакетов акций облэнерго они в 10-кратном размере сдерут с населения...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:38

Які стимулюючі регулювання?Це чергова обдираловка населення.Наведіть порядок в державному секторі,а не продавайте за відкати з роздутими тарифами.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:05

Куда смотрит АМКУ? RAB-тариф - это "зашитый" механизм гарантированного возврата инвестору его вложений.

И правильно отметили выше - за счет потребителей. Если государство будет покупать э/э по завышенному тарифу у нового собственника по обязательству, принятому на этапе приватизации, это непременно вернется потребителю либо с инфляцией, либо прямым увеличением его тарифов на э/э.

Другого просто не дано!

Я, конечно, понимаю, что Нефьодов сегодня в этом кресле есть, завтра нет. Но нельзя же жить сегодняшним днем, изображая из себя прогрессивного реформатора
Criticus
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:29

«Держава — це я» Людовик XIV і Ахметов)
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:36

а при злочинной владе народ Украины жил как минимум в 2 раза лучше...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 00:35

Раб-тариф, звучит очень органично
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
shev4uk
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 02:40

Каментирующие тут - как будто из СССР. Понимают максимум два слова из статьи и несут ахинею, не относящуюся к реальности, про "обдирают население"... Какой позор..
locustsucol
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